Na moeilijk jaar en opname in psychiatrie: webshop Kirsten Janssens failliet verklaard

De miserie houdt niet op voor Kirsten Janssens, de excentrieke ex van Jaga-baas Jan Kriekels, die in Vlaanderen bekend werd door het programma The Sky is the Limit. Nadat ze zich eerder dit jaar vrijwillig liet opnemen in de psychiatrie en intussen haar leven opnieuw op de rails leek te hebben, is ze maandag door de Ondernemingsrechtbank in Tongeren failliet verklaard.