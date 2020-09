“Zolang de woestijnbuizerd genoeg gegeten had, waren de schoolkinderen veilig”

Maaseik -

De kinderen en leerkrachten van de basisschool in Neeroeteren halen opgelucht adem, en dat heeft nu eens niks met corona te maken. De woestijnbuizerd die dagen voor paniek zorgde in het Maaseikse dorp, werd dinsdag gevangen. “Zolang de buizerd genoeg gegeten had, waren de kinderen veilig volgens de valkenier”, zegt directrice Marijke Van Berckelaer.