ROYALS. Prinses Charlène krijgt ervan langs en de strenge regels van Harry en Meghan

Geen fijn nieuws voor de Monegaskische prinses Charlène deze week. Een nicht van Grace Kelly noemde haar in de pers openlijk “weinig charismatisch”. De Queen heeft aangekondigd dat ze weer aan de slag gaat en de strenge regels die prins Harry en Meghan Markle hanteren voor toespraken zijn boven komen drijven. Een overzicht van het wel en wee in de Europese koningshuizen.

Explosief, zo mag je het interview dat Christa Mayrhofer-Dukor, een nicht van Grace Kelly, heeft gegeven aan het Italiaanse magazine Oggi met gemak noemen. De 76-jarige socialite uit Oostenrijk neemt daarbij geen blad voor de mond, veegt de vloer aan met prinses Charlène (42) en legt en passant nog even uit waarom prins Albert (62) nog steeds bij haar is.

“Het is eigenlijk heel simpel: Charlène is vreselijk onhandig en heeft totaal geen idee hoe ze het leven van een prinses moet leiden. Maar ja, ze heeft Albert met de vijfjarige Jacques een zoon geschonken en daarmee Monte Carlo gered van de ondergang. De gedachte dat Albert straks geen opvolger zou hebben, ging hem steeds meer zorgen baren. Het is alleen daarom dat hij van haar houdt.’’

De Monegaskische prins had al vele vriendinnetjes in zijn leven, maar niemand durfde volgens Dukor een bestaan aan in die gouden kooi. Charlène durfde dat wel. “En dat zal Albert altijd in haar waarderen. Maar goed, ze is natuurlijk echt niet lelijk, daar kunnen we eerlijk over zijn, maar ze heeft niet de uitstraling van mijn nichtje. Verre van zelfs. Grace had charisma, was elegant, voorkomend, fantastisch. Iedereen lag aan haar voeten. Dat kunnen we van Charlène niet bepaald zeggen.’’

Foto: ISOPIX

De jurk die prinses Beatrice in juli droeg voor haar huwelijk met Edoardo Mapelli Monzi wordt tentoongesteld in Windsor Castle. Vanaf 24 september is de ivoorkleurige satijnen jurk van de hand van Sir Norman Hartnell er twee maanden lang te zien.

De 32-jarige dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson leende de jurk van haar oma koningin Elizabeth en die werd vervolgens aangepast door koninklijk kleermaker Angela Kelly en modeontwerper Stewart Parvin. Zij vervingen de petticoat met zijden tule en voegden korte pofmouwtjes toe.

Ook een paartje schoenen van de prinses zal er te bewonderen zijn. De schoenen zijn ontworpen door Valentino en werden door Beatrice onder meer gedragen bij de bruiloft van prins William en Kate Middleton. Ook een replica van haar bruidsboeket, gemaakt met nepbloemen, wordt er tentoongesteld.

HRH Princess Beatrice of York’s wedding dress will go on display at #WindsorCastle from 24 September - 22 November 2020. #royalwedding https://t.co/sWrzRmz2Kw pic.twitter.com/h2WeLb9IwK — RoyalCollectionTrust (@RCT) September 7, 2020

Prinses Sofia, de vrouw van de Zweedse prins Carl Philip, heeft een opmerkelijk interview gegeven in de documentaire Princess Sofia: project playground. Daarin werd haar onder andere gevraagd of ze zelf ook voor een zogenoemde Megxit zou willen kiezen en net als prins Harry en Meghan Markle het koningshuis zou willen verlaten.

Koning Carl Gustaf wordt namelijk normaal opgevolgd door kroonprinses Victoria, de oudere zus van Carl Philip. De kans is dus bijzonder klein dat hij - net zoals Harry - ooit op de troon komt te zitten.

“Nee, niet echt”, antwoordde ze. “Ik denk dat ik een perfecte balans heb gevonden in mijn leven en ik bekijk het als iets positief dat we de stormachtige jaren nu achter ons hebben liggen. Ik zie het nu vooral als een groot voordeel dat we met een been in beide werelden staan.”

Foto: ISOPIX

Het Belgisch koningshuis deelde deze week enkele foto’s uit de oude doos. Het was maandag namelijk negentig jaar geleden dat wijlen koning Boudewijn werd geboren in het Kasteel van Stuyvenberg in Laken. De foto‘s van Boudewijn als baby in de armen van zijn moeder prinses Astrid werden genomen door zijn grootmoeder koningin Elisabeth.

Queen Elizabeth gaat binnenkort weer aan de slag. Ze vertrok in maart naar Windsor Castle omdat ze zich daar beter kon afschermen tijdens de coronacrisis, want met haar 94 lentes behoort ze tot de risicogroep. Haar 99-jarige echtgenoot Philip kwam kort daarna over vanuit Sandringham om zijn vrouw te vervoegen. Enkele weken geleden trokken ze dan samen naar hun residentie Balmoral in Schotland om er hun zomervakantie door te brengen.

Het koninklijk paleis maakte dinsdag bekend dat de Queen op 14 september Schotland zal verlaten en naar het landhuis in Sandringham trekt. In oktober gaat het dan vervolgens richting Windsor Castle en Buckingham Palace, waar Elizabeth opnieuw enkele van haar officiële taken op zich zal nemen. Ze zal er ook in beperkte mate weer gasten ontvangen, liet een woordvoerder nog weten.

Foto: ISOPIX

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben strenge regels voor als ze worden geboekt voor het geven van toespraken of lezingen. Het echtpaar heeft bij het Amerikaanse boekingskantoor The Harry Walker Agency, waarbij ze zijn aangesloten, aangegeven dat ze zelf willen bepalen wie hen introduceert. Dat meldt The Telegraph dinsdag op basis van het formulier dat klanten krijgen wanneer ze het echtpaar willen boeken.

In het vier pagina tellende document staat dat de Sussexes ook zelf zeggenschap hebben over wie hen interviewt. Daarnaast wil het koppel van tevoren op de hoogte zijn van alle betrokken sponsors van het evenement en wat deze krijgen voor hun medewerking. Ook moeten organisatoren van tevoren precies aangeven wat ze Harry en Meghan willen betalen.