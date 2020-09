Chris Froome en Geraint Thomas laten (eindelijk) het achterste van hun tong zien: “Ik wilde niet naar de Tour als helper”

In de weken dat wielrenner Chris Froome op jacht had willen gaan naar zijn vijfde zege in de Ronde van Frankrijk, rijdt hij momenteel rond in de Italiaanse etappekoers Tirreno-Adriatico. “Ik maak er geen geheim van dat ik niet ben waar ik had willen zijn”, zei de Brit in La Gazzetta dello Sport.

De leiding van Team Ineos achtte hem na zijn zware val vorig jaar nog niet in staat in Frankrijk een gooi naar de macht te doen. “Dat was een teleurstelling, maar die heb ik inmiddels voor 100 procent verwerkt”, aldus Froome. “Ook in de Tirreno probeer ik per dag beter te worden. Ik ben ervan overtuigd dat ik nog jaren op het hoogste niveau mee kan. Dat veel zogenoemde deskundigen daaraan twijfelen, motiveert mij alleen maar. Ik heb veel vertrouwen dat het goed gaat komen.”

Froome (35) fietst vanaf komend seizoen voor Team Israel Start-Up Nation. Daar rijden met Jenthe Biermans, Ben Hermans en Tom Van Asbroeck momenteel drie Belgen. Zijn nieuwe teamleiding liet al weten ‘de Messi van het wielrennen’ in huis te hebben gehaald.

Ook Thomas spreekt

Ook Geraint Thomas vertoeft in de Tirreno en dus niet in de Tour. “Er waren meerdere dingen en dus niet één waarvan je kan zeggen: daarom is het zo gegaan”, aldus de 34-jarige Brit bij Cycling News. “Ik wilde niet naar de Tour gaan als ik niet honderd procent was en waardoor ik alleen maar voor de ploeg had moeten werken. Ik ben op een leeftijd gekomen waarop ik de kansen die ik krijg moet pakken. De Giro paste dus beter dit jaar. Ik voel trouwens dat ik nog steeds het niveau heb om kopman te zijn, dus ik wilde niet naar de Tour in een andere rol.”

De Tourwinnaar van 2018 kijk erg uit naar de Ronde van Italië. “Ik ben enorm gemotiveerd omdat ik al veel tijd heb doorgebracht in Italië en het parcours met drie tijdritten mij ligt.”

De Duitser Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) won de eerste twee etappes in Tirreno-Adriatico. De rittenwedstrijd duurt nog tot maandag.