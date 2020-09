Amy Schumer maakt bekend dat ze ziekte van Lyme heeft

Amy Schumer (39) heeft via Instagram wereldkundig gemaakt dat ze de ziekte van Lyme heeft opgelopen. De Amerikaanse actrice en comedian vraagt haar volgers ook om advies.

Amy Schumer deelde op Instagram een leuke foto van toen ze klein was en haar eerste hengel had gekregen, maar de boodschap die eronder prijkt, is een stuk grimmiger. Daarin vertelt ze namelijk dat ze de ziekte van Lyme heeft. Die ziekte kun je via een beet van een besmette teek oplopen. Klachten die kunnen ontstaan zijn onder meer koorts, hoofdpijn, vermoeidheid en huidproblemen.

Maar ze wendt haar sociale media ook aan om raad te vragen aan haar meer dan tien miljoen volgers. “Heeft iemand van jullie Lyme? Ik heb het, waarschijnlijk al jaren, en zit nu aan de doxycycline”, schrijft ze. “Mag je dan één glas wijn drinken, of twee? Ik weet dat ik uit de zon moet blijven en neem naast doxy ook bepaalde kruiden. Overigens voel ik me goed en ga ik ervoor om dit uit mijn systeem te krijgen.” In geen tijd werd ze overspoeld door reacties en tips.

Schumer is lang niet de eerste Hollywoodster die met de ziekte wordt geconfronteerd. Ook Justin Bieber, Bella en Yolanda Hadid, Avril Lavigne, Alec Baldwin en Shania Twain lieten eerder al weten de aandoening te hebben opgelopen. Yolanda Hadid schreef met Hoor me zelfs een boek over haar onzichtbare strijd tegen de ziekte.