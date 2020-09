Zeventig artsen vragen afschaffing mondmaskerplicht op school

In een open brief aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vragen zeventig artsen de mondmaskerplicht op school af te schaffen, zowel voor het lerarenkorps als voor de leerlingen. Ze vragen dat de minister zijn werkwijze onmiddellijk omkeert: geen mondmaskerplicht op school, bescherm enkel de risicogroep en enkel het advies dat mensen met een eventueel risicoprofiel in overleg gaan met hun arts.