Queen Elizabeth gaat na maanden in quarantaine opnieuw aan de slag

De Britse koningin Elizabeth is van plan om volgende maand terug te keren naar Windsor Castle en Buckingham Palace weer te gebruiken voor officiële afspraken. De Queen verblijft als sinds maart in quarantaine.

Queen Elizabeth vertrok in maart naar Windsor Castle omdat ze zich daar beter kon afschermen tijdens de coronacrisis, want met haar 94 lentes behoort ze tot de risicogroep. Haar 99-jarige echtgenoot Philip kwam kort daarna over vanuit Sandringham om zijn vrouw te vervoegen. Enkele weken geleden trokken ze dan samen naar hun residentie Balmoral in Schotland om er hun zomervakantie door te brengen.

Het koninklijk paleis maakte dinsdag bekend dat de Queen op 14 september Schotland zal verlaten en naar het landhuis in Sandringham trekt. In oktober gaat het dan vervolgens richting Windsor Castle en Buckingham Palace, waar Elizabeth opnieuw enkele van haar officiële taken op zich zal nemen. Ze zal er ook in beperkte mate weer gasten ontvangen, liet een woordvoerder nog weten.