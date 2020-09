De Kardashians stoppen met de realityshow die hen tot wereldsterren maakte

Kim Kardashian heeft op Instagram het einde van de realityshow Keeping up with the Kardashians aangekondigd aan haar 188 miljoen volgers. De realityshow liep 14 jaar en was goed voor 20 seizoenen, honderden afleveringen en verschillende spin offs.

“Aan onze ongelooflijke fans. Het is met veel spijt in het hart dat we als familie de moeilijke beslissing hebben genomen om vaarwel te zeggen aan Keeping up with the Kardashians”, schrijft Kim Kardashian, de allerbekendste van de familie socialites. “We zijn iedereen ontzettend dankbaar die al die jaren naar ons keken: in de goede tijden, in de slechte tijden, op momenten van geluk , als tranen vloeiden, en toen vele relaties ontstonden en kinderen werden geboren. We zullen de prachtige herinneringen en talloze mensen die we onderweg hebben ontmoet voor altijd koesteren.”

“Zonder Keeping Up with The Kardashians zou ik niet staan waar ik vandaag sta. Deze show heeft ons gemaakt tot wie we zijn en ik zal voor altijd in het krijt staan bij iedereen die een rol heeft gespeeld bij het vormgeven van onze carrières en het veranderen van ons leven.”

De meeste familieleden waren nog nobele onbekenden toen de show van start ging, maar nu wordt bij wijze van spreken geen enkel magazine meer gepubliceerd zonder een artikel met de namen Kim, Kourtney en Khloe Kardashian of van de halfzusjes Kylie en Kendall Jenner in.

Het is onduidelijk waarom de Kardashians de realityshow met torenhoge kijkcijfers stopzetten. Bij televisiezender E! die de show als eerste uitzond, zegt het besluit van de familie om zonder camera’s verder te leven te respecteren. Het laatste seizoen wordt in 2021 uitgezonden.