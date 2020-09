Crevits verdedigt beslissing om federaal mee te onderhandelen

CD&V-kopstuk Hilde Crevits zou liever een federale regering met een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens zien, maar begrijpt dat haar partijvoorzitter Joachim Coens meer dan een jaar na de verkiezingen mee aan tafel gaat zitten en kijkt of de partij zich in het voorgestelde project kan herkennen en zijn stempel kan drukken. Dat heeft de Vlaamse viceminister-president woensdag verklaard in De Ochtend op Radio 1.