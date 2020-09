Naomi Osaka (WTA 4) heeft zich dinsdagnacht overtuigend geplaatst voor de halve finales van de US Open. De 22-jarige Japanse was in twee sets (6-3 en 6-4) te sterk voor de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 93).

Osaka won de US Open in 2018 door destijds in de finale verrassend Serena Williams te verslaan. De 22-jarige Japanse vervolgde het succesverhaal met de titel op de Australian Open in 2019, maar haalde ...