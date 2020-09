Corona in BV-land: Joris Brys, Jonas Van Geel en Michèle Cuvelier besmet

Michèle Cuvelier, een van de twee presentatoren van Studio Brussel die de voorbije dagen wel nog in de ether was nadat alle medewerkers van de zender in quarantaine zitten, is nu ook besmet door het coronavirus, net als haar collega Joris Brys. En ook Jonas Van Geel zou positief getest hebben.

In de mediawereld worden de laatste dagen verschillende besmettingen vastgesteld. Zo presenteerde niet Michèle Cuvelier maar Fien Germijns woensdagmorgen het ochtendblok. Reden? “Michèle Cuvelier ligt ziek in bed met het coronavirus.” Dat zei haar Radio 1-collega Xavier Taveirne in De Ochtend.

Lief was al besmet

De laatste dagen presenteerde Michèle Cuvelier het ochtendblok van in haar living. Haar lief, die ook bij Studio Brussel werkt, testte eerder positief op het virus. “Mijn eerste test was wel negatief. Ik moet dus afstand houden. En dat terwijl ik radio maak in mijn woonkamer. Het is een gekke en knullige situatie, maar het is wel de meest eerlijke radio die we kunnen maken”, zei ze hier enkele dagen geleden al over.

Wat een jaar

Ook Jonas Van Geel (35) is besmet met het coronavirus. Daarom zijn de opnames van het programma ‘Wat een jaar’ op de lange baan geschoven. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

“De opname van ‘Wat een jaar’ die woensdag gepland stond, wordt uitgesteld naar een latere datum. De start van het nieuwe seizoen van Wat een jaar komt niet in gedrang”, klinkt het bij VTM. Ook co-presentatoren Nathalie Meskens (38) en Jonas Van Geel (35) staan dus tijdelijk op non-actief.

“Ook de opnames van andere programma’s kunnen gewoon plaatsvinden”, zegt woordvoerder Sara Vercauteren. “Koen Wauters is bezig aan het nieuwe kookprogramma Snackmasters, en dat gaat door zoals gepland. Veel tamtam, de show van Jonas Van Geel, was op voorhand al ingeblikt. Er verandert dus niets aan onze programmatie.”

Studio Brusselpresentator en VIER-schermgezicht Joris Brys liet eerder al weten dat hij positief had getest. “Vorige week testte ik positief op corona en dat was even schrikken. Corona is geen lachertje, volg dus zeker goed de regels”, voegde hij er nog aan toe.