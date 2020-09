Roméo Elvis beschuldigd van aanranding: “Heb excuses aangeboden, maar dat was waarschijnlijk niet genoeg”

Een jonge vrouw meldde gisteren op haar Instagramprofiel dat de Brusselse rapper Roméo Elvis haar aangerand zou hebben. Ze maakte de privéberichten die de rapper haar stuurde ook openbaar.

Terwijl Roméo Elvis (27) op dit ogenblik in Venetië zijn debuut als acteur in de film Mandibules promoot, wordt de rapper op sociale media beschuldigd van aanranding. Een jonge Belgische vrouw postte gistermiddag op Instagram de boodschap “Roméo Elvis heeft me aangerand”. In de daaropvolgende posts was een conversatie tussen haar en de rapper te volgen. In de privéberichten die Elvis haar stuurde, biedt hij zijn excuses aan. “Ik was een klootzak op dat moment” en “het was een stomme impuls”, schrijft hij. “Ik heb Léna (zijn vriendin, nvdr.) alles verteld en je de keuze gegeven om er in het openbaar over te spreken. Ik begrijp dat alles wat nu gebeurt je ertoe aanzet om dat te doen. Ik heb mijn excuses aangeboden, maar dat was waarschijnlijk niet genoeg. Daar ben ik me van bewust.”

Elvis zegt ook nog dat hij erg verliefd is op zijn vriendin Léna en haar niet wil teleurstellen. Wat er precies is gebeurd tussen de rapper en de jonge vrouw, is niet duidelijk. Hoewel het slachtoffer haar posts enkele uren later alweer offline haalde en ook niet bereikbaar is voor een reactie, zijn de schermafbeeldingen nog terug te vinden op sociale media.

Verontwaardiging

De aanklacht tegen Roméo Elvis onder de hashtag #balancetonrappeur is nu trending op Twitter. Mensen vragen een reactie van zijn zus Angèle, de succesvolle zangeres die het nummer Balance ton quoi schreef, en ook van zijn vriendin Léna. Beide vrouwen hadden na eerdere aanklachten tegen de Franse rapper Moha La Squale fel gereageerd. De twitteraars verwachten nu eenzelfde verontwaardiging, maar voorlopig is er nog geen reactie gekomen. Ook het managementbureau van Roméo Elvis was niet bereikbaar voor een reactie.