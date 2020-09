AstraZeneca zet proeven met coronavaccin dat België koos tijdelijk stop

De Britse farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford onderbreken de vergevorderde proeven met een mogelijk coronavaccin om veiligheidsredenen. Dat deelt het bedrijf woensdag mee. Het kandidaat-vaccin heeft mogelijk ongewenste bijeffecten veroorzaakt bij een proefpersoon.

Volgens een woordvoerder van AstraZeneca gaat het om een “routinepauze” om ervoor te zorgen dat er geen ernstige bijwerkingen zijn bij de vrijwilligers. “Bij grote experimenten komen er altijd toevalligheden voor, maar die moeten nu door een onafhankelijke commissie grondig onderzocht worden”, klinkt het.

Er mogen geen nieuwe tests uitgevoerd worden, maar de vrijwilligers die al een dosis kregen, worden wel nog verder opgevolgd.

De proeven, die in de derde fase zijn, worden momenteel uitgevoerd in de Verenigde Staten. De proef waarbij de ongewenste bijeffecten zijn opgetreden, vond plaats in het Verenigd Koninkrijk.

7,5 miljoen dosissen voor België

Negen grote Amerikaanse en Europese farmaceutische bedrijven, waaronder AstraZeneca, schreven dinsdag nog in een open brief dat ze hun vaccins voor het coronavirus pas op de markt brengen wanneer ze veilig en effectief blijken.

Het document is bedoeld om de perceptie tegen te gaan dat er gezondheidsrisico’s worden genomen om maar zo snel mogelijk een coronavaccin op de markt te kunnen brengen. Het vertrouwen van het grote publiek is noodzakelijk omdat een groot deel van de mensen het middel zal moeten gebruiken om het effectief te maken.

De Europese Commissie ondertekende met AstraZeneca al een eerste contract voor de aankoop van het coronavaccin. Als het bedrijf erin slaagt het ontwikkelingsproces van zijn vaccin met succes te voltooien, zullen de Europese lidstaten er 300 miljoen dosissen van kunnen aankopen, met een optie voor 100 miljoen extra dosissen. Die zullen worden verdeeld op basis van het aantal inwoners per lidstaat. Voor België zijn 7,5 miljoen dosissen gereserveerd.