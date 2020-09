Grote paniek in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos vanwege branden

In het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is grote paniek uitgebroken als gevolg van meerdere branden die in het kamp woeden. Het overbevolkte vluchtelingenkamp met bijna 13.000 inwoners is sinds donderdag in quarantaine nadat er vorige week woensdag de eerste coronabesmetting werd vastgesteld. Inmiddels zijn dat er 35.