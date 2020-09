Bijouterie Claire blaast 30 kaarsjes uit

Leopoldsburg - Al 30 jaar lang kan je bij Bijouterie Claire terecht voor onder andere schitterende juwelen, knappe piercings en mooie horloges. De start in '90 groeide uit tot een succesverhaal. Niet enkel in Leopoldsburg, maar ook ver daarbuiten is Claire een begrip.

"Het is prachtig om te zien hoe iemand nu trouwringen komt kiezen waar ik vroeger nog als kind de oorgaatjes van geschoten heb", vertelt zaakvoerster Claire Carmans. Voor het 30-jarig jubileum mocht Bijouterie Claire de titel van "vriendelijkste handelaar" uitgereikt door Handelsgids.be in ontvangst nemen van waarnemend burgemeester Marleen Kauffmann en schepen van middenstand Lieve Pernet. Claire Carmans wil al haar klanten, maar zeker ook haar collega's Sandria en Kelly bedanken voor de afgelopen jaren en de jaren die nog gaan volgen. "Zonder hen was het nooit gelukt", besluit ze.