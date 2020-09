Kunstroute Beringen zet lokaal artistiek talent in de kijker

Beringen - Kunst leeft in Beringen! En dat wil stad Beringen via de tweejaarlijkse Kunstroute op een bijzondere manier in de kijker zetten. Normaal gezien zou de Kunstroute 2020 in mei plaatsgevonden hebben, maar omwille van corona werd deze verplaatst naar september.

Schepen van cultuur An Moons: “Tijdens het weekend van 19 en 20 september, telkens van 10 tot 18 uur, zetten meer dan 100 kunstenaars uit diverse disciplines de deuren van hun huis, atelier, tuin of garage gratis open voor het publiek. Daarnaast zijn er ook kunstenaars uit de omstreken die hun werk tentoonstellen in lokale handels- en horecazaken. In ‘Galerie Lutgart’ op de Lutgartsite en in OC De Buiting kan je ook nog terecht voor tentoonstellingen van kunstenaarsgroepen.”

“Met de Kunstroute nemen we je mee op artistieke ontdekkingstocht door Beringen en geven we lokaal artistiek talent de kans om in hun vertrouwde omgeving hun werk te tonen voor het brede publiek. De Kunstroute omvat een gevarieerd programma waaruit je zelf je persoonlijke selectie samenstelt. Weliswaar gelden de nodige coronamaatregelen: beperkte bezoekerscapaciteit, verplicht een mondmasker dragen, handen ontsmetten, afstand bewaren en je registreren”, aldus de schepen.

Het overzicht van alle deelnemende kunstenaars en locaties vind je in de Kunstroutebrochure. Deze is vanaf 13 september verkrijgbaar in het Casino en vanaf 19 september bij de deelnemende kunstenaars en OC De Buiting. Je kan de brochure ook downloaden via www.ccberingen.be.

Daarnaast is er ook een overzichtstentoonstelling waar je alvast de sfeer van de Kunstroute kan opsnuiven en het werk van de deelnemende kunstenaars kan ontdekken. Deze expo loopt van 13 september tot 4 oktober in de mooie galerij van het Casino en is geopend van zondag t.e.m. donderdag van 14 tot 17 uur. In het weekend van 19 en 20 september kan je de overzichtstentoonstelling ook bezoeken tussen 10 en 18 uur.

Traditiegetrouw maak je als bezoeker ook dit jaar kans op een eetbon in een van de Beringse horecazaken. De wedstrijdkaarten vind je terug bij de deelnemende kunstenaars.

Op ccberingen.be/e1804/kunstroute-2020 vind je de laatste updates van het programma.