Heropstart seniorenrestaurant

Tessenderlo - Na enkele maanden de deuren van het seniorenrestaurant te moeten sluiten omwille van Covid 19, zetten wij ze terug open en ontvangen wij jullie graag terug op maandag 21 september.

Kom je naar het dienstencentrum? Hou je dan aan deze maatregelen:

- Hou steeds 1,5 meter afstand (social distance);

- was je handen regelmatig met water en zeep (handhygiëne);

- als je niest of hoest, draai je hoofd weg van anderen en gebruik een wegwerpzakdoekje om je neus en mond te bedekken. Gooi je doekje in de vuilbak. Geen doekje in de buurt? Hoest of nies in je elleboog (hoest- en niesetiquette);

- draag een mondmasker, dat je enkel mag afzetten als je aan tafel zit. - Wie geen mondmasker draagt (vergeten), krijgt geen toegang.

Wanneer kom je niet naar het dienstencentrum?

- Als je symptomen hebt van COVID-19 (hoesten, koorts, ademhalingsproblemen, …). Raadpleeg dan zo snel mogelijk je huisarts!

- als je minder dan 14 dagen geleden positief werd getest op COVID-19;

- als je geïdentificeerd bent als een hoog of laag risicocontact van een persoon die besmet is met COVID-19 in het kader van contact tracing.

Wat verandert er?

- We eten telkens met maximum 10 personen. De eerste 10 personen die zich inschrijven, worden aan tafel verwacht tussen 11.30 uur en 11.45 uur. Van hen wordt verwacht dat zij het dienstencentrum weer verlaten hebben om 12.30 uur, zodat we de eetruimte, stoelen, … kunnen ontsmetten en de tafels weer dekken voor de volgende 10 personen die we verwachten om 12.45 uur.

- Iedereen wordt aan de inkom opgewacht, begeleid en krijgt de nodige informatie om op een veilige manier te komen eten.

Telefonisch reserveren verplicht op het nummer 013 67 95 95.