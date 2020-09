Omdat liefst vijf eersteprovincialers er afgelopen weekend in slaagden zich te plaatsen voor de derde ronde van de beker van België, worden woensdagavond al vijf wedstrijden van de eerste speeldag van de competitie 2020-21 afgewerkt. Wij lichten de zestien eersteprovincialers alvast even door. Conclusie: het epicentrum van de titelstrijd zou wel eens in Bilzen kunnen liggen.