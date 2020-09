Het duel tussen nieuwkomers Herderen-Millen en Bilzen-Waltwilder in eerste provinciale, dat is onze eerste ‘Match van de Speeldag’, die dus woensdagavond (20.00u) live te volgen is op onze website, www.hbvl.be. “In 2017 waren we nog op sterven na dood”, zegt H.-Millen-voorzitter Cleuren.