TTV Hasselt United blijft maar knallen. In 2019 debuteerde de fusieclub met zijn herenploeg in eerste provinciale, maar na twee opeenvolgende promoties maakt de club komend weekend al zijn debuut in tweede nationale. “Een derde opeenvolgende promotie lijkt mij op dit moment wel een beetje te hoog gegrepen”, zegt kapitein Rebecca Gerrits.