Alexander Zverev voorbij Coric naar halve finales US Open

De Duitser Alexander Zverev (ATP 7) heeft zich dinsdag geplaatst voor de halve finales van de US Open. Het vijfde reekshoofd versloeg de Kroaat Borna Coric (ATP 32) op Flushing Meadows in vier sets: 1-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/1) en 6-3.

De 23-jarige Zverev, die het begin dit jaar tot de laatste vier op de Australian Open schopte, staat voor het eerst in de halve finales in New York. Daarin speelt hij tegen ofwel de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 27) ofwel de Canadees Denis Shapovalov (ATP 17), die David Goffin (ATP 10) uitschakelde in de achtste finales.