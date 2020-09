Assisen Vlaams-Brabant: “Ololo chanteerde mijn moeder”

“Hij heeft mijn moeder gechanteerd.” Dat verklaarde Joseph Odinga, zoon van slachtoffer Elizabeth Wafula, dinsdag voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven op de tweede dag van het proces tegen James Ololo. Odinga was de derde hond in het kegelspel. Zijn moeder wilde ook hem weg uit haar huis.