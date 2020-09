Amerikaanse politie schiet autistisch kind neer

In de Verenigde Staten is een autistische jongen zwaargewond geraakt nadat hij werd neergeschoten door de politie. Het was de moeder van het kind die de politie van Salt Lake City had gebeld omdat haar zoon een crisis doormaakte en ze hulp nodig had om hem in het ziekenhuis te laten opnemen. Ze zou aan de hulpdiensten hebben gezegd dat haar zoon omwille van zijn aandoening schreeuwde en zich opwond, maar niet gewapend was.