Ben Weyts keurt protocollen van RSC Anderlecht, KV Kortrijk, Club Brugge en Sint-Truiden als eerste goed

Vlaams minister van Sport Ben Weyts heeft de eerste protocollen van voetbalclubs goedgekeurd. Het gaat om RSC Anderlecht, KV Kortrijk, Club Brugge en Sint-Truiden.

De voetbalclubs kregen de opdracht een specifiek draaiboek voor te leggen in functie van hun stadion, om de matchen veilig te laten verlopen. De regels moeten in verhouding zijn met de capaciteit. De lokale overheden en de bevoegde minister zetten vervolgens het licht op groen.

Dat gebeurde al voor vier clubs. Zij kunnen dus komend weekend opnieuw thuissupporters ontvangen. Die moeten zich houden aan de veiligheidsvoorschriften uit het protocol. Zo moeten ze de wedstrijd met hun eigen bubbel volgen. Tussen de bubbels moet een afstand van één meter worden gehouden en elke supporter ouder dan 12 jaar moet een mondmasker dragen.

“Nu we meer te weten komen over het virus en hoe het zich gedraagt, hebben we in overleg met de gezondheidsexperts de afstandsregel van 1,5 meter kunnen terugbrengen naar 1 meter”, zegt Weyts. De maatregelen gelden ook buiten het stadion.

In de komende dagen volgen nog andere clubs uit 1A en 1B.