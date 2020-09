Jennifer Brady is eerste halvefinaliste US Open

Jennifer Brady (WTA 41) heeft zich dinsdag als eerste geplaatst voor de halve finales van de US Open. De Amerikaanse verslag de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 35) eenvoudig met 6-3 en 6-2.

De 25-jarige Brady, die op deze US Open nog geen enkele set verloor, staat voor het eerst in haar carrière in de halve finales van een grandslamtoernooi. Daarin neemt ze het op tegen de winnares van het duel tussen het Japanse vierde reekshoofd Naomi Osaka (WTA 9) en de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 93).

Brady presteert erg goed sinds de hervatting van het tennisseizoen na de corona-onderbreking. Zo pakte ze de eindzege in Lexington, daarmee schreef ze haar eerste WTA-toernooi op haar palmares.