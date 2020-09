Viroloog Steven Van Gucht: “Rousseau moet minstens negen dagen in quarantaine”

Sp.a-voorzitter en preformateur Conner Rousseau moet in principe minstens negen dagen in quarantaine, nu is gebleken dat Open Vld-voorzitter en co-preformateur Egbert Lachaert positief testte op het coronavirus. Dat zegt Steven Van Gucht van Sciensano. Ook andere personen die “hoogrisicocontact” hadden met Lachaert moeten in quarantaine, ondanks een negatieve test.