Auto schiet in vuur na ongeval in Opgrimbie

Maasmechelen -

In Opgrimbie brandde dinsdagavond een auto volledig uit na een ongeval op de Weg naar Zutendaal. Volgens een getuige had de automobiliste rond 19 uur een signalisatiebord op de weg willen ontwijken, maar verloor ze daarna de controle over haar stuur. Ze belandde met haar auto in de verhoogde berm en bos naast de weg. De auto vloog vervolgens in brand. De automobiliste raakte tijdig uit de auto en hield lichte verwondingen over aan de crash, maar haar wagen ging volledig in de vlammen op. De brandweer kwam nog ter plaatse, maar zij konden enkel het vuur blussen.