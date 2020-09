Elise Mertens na zege tegen Kenin: “Favoriet voor de titel? Zo ver ga ik nog niet”

Elise Mertens (WTA 18) zal zich woensdag voor de eerste keer in de US Open proberen te plaatsen voor de halve finales. Ze zou zich zo voor de tweede keer bij de laatste vier scharen op een grandslamtoernooi, na de Australian Open 2018. Dinsdag haalde de 24-jarige Limburgse het overtuigend met tweemaal 6-3 van Sofia Kenin (WTA 4). Bij de laatste acht wacht de 31-jarige Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 27).

“Ik ben heel tevreden om opnieuw in de kwartfinales te staan”, vertelde Mertens. “Dat betekent veel voor mij. Er gebeurt momenteel veel in de wereld en ik ben heel blij dat ik terug wedstrijden kan spelen. Azarenka is in vorm. Ze won vorige week nog het WTA-toernooi in Cincinnati. Ze verloor de eerste set in haar wedstrijd tegen Muchova, maar ze knokte zich goed terug in de match. Ze is een complete speelster die altijd naar oplossingen zoekt, het spel goed leest en veel ervaring heeft. Ik denk ook dat ze kalmer is dan voorheen. Het wordt niet simpel om haar te verslaan, maar ik zoek ook altijd naar oplossingen.”

Vorig jaar werd Mertens in de kwartfinales uitgeschakeld door de Canadese Bianca Andreescu, die uiteindelijk de eindzege pakte. Deze keer voelt de Belgische nummer 1 zich beter gewapend om de halve finales te bereiken. Als finaliste in Praag en halvefinaliste in Cincinnati is ze de speelster die de meeste wedstrijden heeft gewonnen (12) sinds het hervatten van de competitie na de coronabreak. Mertens heeft bovendien nog geen enkele set verloren op deze US Open. Daarbij komt nog dat zes van de tien beste speelsters uit de wereld dit jaar afwezig zijn op het grandslamtoernooi in New York, waardoor ze een serieuze kanshebber is voor de eindzege.

“Favoriet voor de titel? Zo ver ga ik nog niet. Er zijn nog andere kandidates. Niemand is hier geraakt door toeval”, vervolgde Mertens. “Ik probeer te focussen op mezelf en tracht me niet te veel druk op te leggen, want dat is nooit goed. Ik heb veel vertrouwen, want ik heb de tweede week gehaald en heb net een grote speelster geklopt. Ik heb al vier wedstrijden achter de rug, er resteren er nog drie. Het is nog ver en langs de andere kant is het ook dichtbij. Ik voel me fysiek ook in orde, ook al zal recuperatie belangrijk zijn. Ik heb mijn kinesist bij mij en dat helpt wel. Ik ben heel tevreden met mijn prestatie tegen Kenin en ik hoop dat ik dat nog eens over kan doen”.