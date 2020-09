“Versoepelen is écht nog niet aan de orde”: Spanje is rood, maar België doet niet veel beter

Spanje kleurt bijna helemaal rood, uit Parijs moeten we wegblijven, net als uit een groot deel van Kroatië. Maar eigenlijk doet België het tegenover de rest van Europa óók niet goed. We staan op plaats zeven van het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. “Een paar weken geleden stonden we samen met Spanje zelfs bovenaan”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven). “Het beste bewijs dat de maatregelen werken. We mogen ze wat aanpassen, maar zeker niet versoepelen.”