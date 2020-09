TikTok tekent Europese gedragscode tegen haatboodschappen en oproepen tot geweld

De vooral bij tieners populaire sociale media-app TikTok heeft de Europese gedragscode ondertekend voor de aanpak van online haatboodschappen en oproepen tot geweld. Dat betekent dat het bedrijf belooft meldingen en klachten binnen de 24 uur te onderzoeken en illegale content te verwijderen. Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders is tevreden met het engagement van TikTok.

TikTok is het negende platform dat zich bij het in 2016 door de Europese Commissie gelanceerde initiatief aansluit. In juni maakte de Commissie bekend dat de aangesloten platforms, waaronder Facebook ...