Hasselt -

Vanaf volgend jaar is elke straat in de hele Hasseltse binnenstad een fietsstraat. Dat betekent dat binnen de kleine ring de fietser altijd voorrang heeft en dat automobilisten niet mogen inhalen. Het is een nieuwe stap in de richting van een autoluwe provinciehoofdplaats. Tijdens de zomervakantie was er wel al de autovrije zomerstad. Die wordt positief geëvalueerd. Vandaag is er een wirwar aan regels. Per 1 januari regeert de duidelijkheid.