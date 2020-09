Tussen 4 en 6 procent kleuters afwezig in eerste schoolweek

In de eerste week van het schooljaar was 4 tot 6 procent van de kleuters afwezig. In het lager onderwijs ging het om 1 tot 2 procent en in het secundair om 2 tot 3 procent. Dat blijkt uit cijfers die onderwijsminister Ben Weyts verzamelde op basis van de eerste voorlopige gegevens van meer dan 2.500 scholen.