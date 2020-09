Houthalense familie na 40 keer levenslang voor dodelijke terreur: “Eindelijk gerechtigheid”

Houthalen-Helchteren -

In Turkije is de dader van de dodelijk aanval op een nachtclub in Istanboel veroordeeld tot 40 keer levenslang plus 1.368 jaar. Bij die aanslag op nieuwjaar kwam ook de 23-jarige Houthalenaar Kerim Akyil om het leven. “Na 3 jaar en 251 dagen is gerechtigheid geschied”, haalt zijn familie opgelucht adem.