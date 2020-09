Corona nog altijd voelbaar op de weg: meer dan de helft minder files

Antwerpen -

Hoewel de coronamaatregelen beetje bij beetje versoepelen en de scholen ook weer begonnen zijn, blijft het kalm op de Vlaamse snelwegen. In juli was er kortstondig een piek in de cijfers, maar de hele maand augustus en de eerste week van september was er tot 54% minder files in vergelijking met vorig jaar. “In normale omstandigheden zou eind september weer een piek volgen, maar daar zijn we nu helemaal niet meer zeker van.”