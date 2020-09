Organisatie in Dublin gooit de handdoek, EK veldlopen wordt afgelast

Het EK veldlopen in Dublin, voorzien op 13 december, gaat niet door. Dat heeft de organisatie dinsdag laten weten in een interview met de krant The Irish Times. Vorige week al viel te horen dat de knoop deze week tijdens een crisisoverleg zou worden doorgehakt.

De reden voor het annuleren van het EK cross is uiteraard de coronacrisis. De organisatie vreest niet alleen voor besmettingen, maar ook voor een financiële kater. Er werd gerekend op duizenden betalende toeschouwers, maar dat zou niet kunnen onder de geldende coronamaatregelen in de Ierse hoofdstad. De Ierse atletiekbond hoopt nog om het EK alsnog te mogen organiseren in 2021 - wanneer het toernooi eigenlijk al aan Turijn is toegewezen - of eventueel in 2022.

Voor tal van atleten, ook Belgische afstandlopers, was het EK veldlopen in Dublin het hoofddoel van 2020 geworden na het wegvallen van de Spelen in Tokio en het EK atletiek in Parijs. Ze moeten nu nog maar eens op zoek naar een nieuw kampioenschap om zich op te gaan richten.