Oeso maant lidstaten aan beroepsonderwijs aantrekkelijker te maken

De overheden moeten meer inspanningen doen om het beroepsonderwijs aantrekkelijker te maken voor jonge mensen. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) dinsdag in het jaarlijkse rapport over het onderwijs. Ook in België, dat nochtans relatief veel studenten in beroepsopleidingen telt, ligt er werk op de plank.