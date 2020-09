Preformateur Egbert Lachaert (Open Vld) test positief op Covid-19

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert gaat veertien dagen in quarantaine nadat hij positief heeft getest op corona. Dat melden de Vlaamse liberalen dinsdag. Lachaert blijft de federale onderhandelingen als preformateur wel opvolgen via videoverbinding.

Partijvoorzitter Lachaert heeft zich dinsdagmorgen laten testen op Covid-19 en vernam in de loop van de namiddag dat hij positief is. “Hij gaat onmiddellijk veertien dagen in quarantaine”, luidt het.

Wel zal Lachaert zijn rol als preformateur blijven opnemen, samen met sp.a-voorzitter Conner Rousseau. Dat zal gebeuren via videoverbinding. Als partijvoorzitter laat Lachaert zich vervangen door ondervoorzitter Alexander De Croo.

Bij sp.a valt te horen dat Rousseau zich al heeft laten testen en negatief bleek. CD&V-voorzitter Joachim Coens, Groen-voorzitster Meyrem Almaci en de andere onderhandelaars van Groen laten zich vandaag nog testen, net als PS-voorzitter Paul Magnette. In afwachting van de resultaten zijn de formatievergaderingen opgeschort.

Lachaert bracht vorige week vrijdag nog verslag uit bij de koning. Of die zich moet laten testen, is niet duidelijk. Tijdens de audiënties worden steevast de regels van social distancing gerespecteerd.