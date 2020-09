In China is de langste glazen brug ter wereld geopend, en of die duizelingwekkend is

Foto: LIANZHOU QINGTIAN TOURISM DEVELOPMENT CO., LTD.

In China zijn ze dol op glazen bruggen om zo meer toeristen te lokken, maar hun laatste exemplaar over de Lianjiang-rivier is pas echt indrukwekkend. Het werd met een lengte van 526 meter meteen de langste in zijn soort ter wereld.

De BBC berekende in 2019 nog dat China zo’n 2.300 glazen bruggen telt die verspreid liggen over het land. Maar nu is er een wedstrijdje om ter langst aan de gang. Zo werd in 2018 de Hongyagu Bridge geopend die zo’n 433 meter lang is. In Huangchuan Three Gorges Scenic Area hebben ze nu nog straffer gedaan, want de brug over de rivier meet daar 526 meter.

Het indrukwekkende bouwwerk werd ontworpen door het Architectural Design & Research Institute van de Zhejiang University en moet een toeristische trekpleister worden. Op de brug werd in enkele acht meter brede platformen voorzien waar je even kunt verpozen en enkele foto’s nemen. Er kunnen tegelijk vijfhonderd bezoekers op het glazen gevaarte lopen.

De brug werd alvast erkend door Guinness World Records als de langste glazen brug, al is het natuurlijk maar de vraag of het dat record lang in handen zal kunnen houden, want naar verluidt zijn ze in China alweer begonnen aan een nieuw, nog langer exemplaar.