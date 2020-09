In een oefeninterland met gesloten deuren over 4x30 minuten klopte België donderdagmiddag knap Duitsland (1-0). Genkenaar Luca Oyen maakte met een mooie stift over de Duitse doelman het enige doelpunt van de wedstrijd. Naast Oyen zaten met Vandevoordt, Sierra, Limbombe en belofte Bahadir nog vier spelers van KRC Genk bij de selectie van U19-bondscoach Wesley Sonck.