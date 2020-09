Opnieuw lichte stijging van besmettingen in Limburg

Hasselt - Het aantal coronabesmettingen in Limburg is opnieuw licht gestegen. De afgelopen week waren er in onze provincie 198 nieuwe postieve gevallen, gisteren was er nog sprake van 193 besmettingen op weekbasis.

Het coronavirus krijgt opnieuw meer vat op Limburg. Volgens de jongste cijfers van onderzoeksinstituut Sciensano waren er op weekbasis (week 29/8 tot 4/9) 198 nieuwe besmettingen in onze provincie. Dat zijn er 43 meer dan de week daarvoor (week 22/8 tot 28/8) toen er nog sprake was van 155 positieve gevallen. Het reproductiegetal in Limburg is ondertussen gestegen naar 1,107. Dat wil zeggen dat 100 positief geteste Limburgers vandaag 110 andere mensen besmetten, het bewijs dus dat het virus aan kracht wint.

De top vijf van zwaarst getroffen Limburgse gemeenten blijft ongewijzigd. Genk telt op weekbasis nog altijd het hoogste aantal besmettingen (33), gevolgd door Hasselt (22), Houthalen-Helchteren (19), Beringen (16) en Heusden-Zolder (15). Van deze vijf gemeenten is er wel enkel in Houthalen-Helchteren sprake van een stijging. In de mijngemeente steeg het aantal nieuwe positieve gevallen op twee dagen tijd van 10 naar 19. “Er is een lichte stijging, maar het Covid-team volgt dit kort op. De besmettingen situeren zich in een cluster van twee families, artsen monitoren deze cases”, zegt burgemeester van Houthalen-Helchteren Alain Yzermans.

Tien Limburgse gemeenten zijn minstens één week coronavrij. Het gaat om Ham, Hamont-Achel, Lummen, Alken, Herk-de-Stad, Borgloon, Herstappe, Hoeselt, Gingelom en Wellen.