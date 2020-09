Voor CD&V is “administratieve vereenvoudiging” eerste stap in transformatie M-decreet

“Administratieve vereenvoudiging is absoluut een eerste stap in de goede richting en is een onderdeel van de vier speerpunten die CD&V naar voren schuift in de transformatie van het M-decreet naar een nieuw begeleidingsdecreet”. Zo reageert Vlaams parlementslid Loes Vandromme op de aankondiging van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts dat hij met de hervorming van het gemotiveerd verslag de Centra voor Leerlingenbegeleiding meer ruimte wil geven.