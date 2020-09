Drie leden motorbende verdacht van ontvoering man naar clublokaal

Hasselt / Lanaken / Heusden-Zolder -

Twee Lommelaars en een man uit Pelt stonden dinsdag in de Hasseltse rechtbank terecht omdat ze een man met geweld mee naar het clublokaal van de Hells Angels namen. In Rekem incasseerde het slachtoffer enkele klappen. Aanleiding was dat hij zich onterecht uitgaf als lid van de motorclub. Het trio ontkent alles.