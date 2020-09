Hasselt -

De allerlaatste tentoonstelling van kunstenhuis Z33 in de begijnhofhuisjes van Hasselt is gestart. Kunstenaars laten er werken zien geïnspireerd door corona. De expo is gratis maar op reservatie. Het slotwerk van de tentoonstellingsrondgang is de imposante ruimtelijke installatie van kunstenaar Mark Swysen. Een groene ronddraaiende kwal. Na Duitse toonmomenten in Berlijn, Dresden en het Ruhrgebied wordt deze installatie voor het eerst in België getoond.