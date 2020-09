‘Stranger things’-ster Maya Hawke wil anderen met dyslexie inspireren

Maya Hawke, vooral bekend van haar rol in de Netflix-serie Stranger things, wil een voorbeeld zijn voor kinderen die met dyslexie kampen. Haar eigen jeugd werd er door getekend. “Ik werd er zo vaak mee gepest.”

Het gaat Maya Hawke, dochter van Uma Thurman en Ethan Hawke, voor de wind. Zo schittert ze in Stranger things en was ze afgelopen weekend te gast op het Filmfestival van Venetië om er haar nieuwe film Mainstream voor te stellen. Maar het verging de 22-jarige actrice ooit een pak minder, vooral op de schoolbanken. Ze kampt namelijk met dyslexie en wil daar eerlijk en open over praten om mensen met dezelfde aandoening zo meer zelfvertrouwen te geven.

De leerproblemen die ze daardoor ondervond, noemt ze vandaag “in veel opzichten een van de grootste zegeningen in mijn leven”. “Ik werd ooit van school gestuurd omdat ik als kind niet kon lezen. Daarna ging ik naar een speciale school voor jongeren met leerproblemen en het duurde heel lang voor ik kon lezen. Zelfs vandaag bots ik nog vaak op een muur en word ik regelmatig met mijn beperking geconfronteerd.”

Toch kon ze altijd rekenen op de steun van haar ouders. “Ik werd vaak gepest en kwam steeds in een lagere leesgroep terecht, maar mijn ouders hebben me altijd aangemoedigd om creatief te zijn. Dat is mijn redding geweest”, zegt ze nog. “Het mooie aan de wereld nu is dat er zoveel opties zijn. Door mijn beperking ben ik nu meer vastberaden dan ooit om er iets van te maken.”