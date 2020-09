Op een groeve van zandverwerker Sibelco in Dessel is dinsdag het eerste drijvend zonnepanelenpark van Vlaanderen officieel in gebruik genomen. De installatie Floating PV telt 17.250 zonnepanelen en produceert 7 GWh per jaar, wat overeenkomt met het verbruik van 2.000 gezinnen.

Het project werd opgestart in 2017 en is een samenwerking van Sibelco, de Limburgse investeringsmaatschappij LRM, Luminus en Group Machiels. De bouw was in handen van Engie Fabricom. “Sibelco is door ...