Cate Blanchett recycleert volop outfits in Venetië en heeft daar goede reden voor

De rode loper tijdens het Filmfestival van Venetië verloopt door de coronacrisis enigszins anders. Maar wat wel hetzelfde is gebleven, is dat Cate Blanchett - die dit jaar juryvoorzitter is - straalt als geen ander. Al doet ze dat dit keer wel in allemaal outfits die ze al eerder droeg.

Op de rode loper van het Filmfestival van Venetië dit keer geen horden fotografen en toeschouwers, wel houden de filmsterren afstand van elkaar en zijn de mondmaskers alomtegenwoordig. Cate Blanchett is echter nog altijd dezelfde gracieuze verschijning. Als juryvoorzitter moet ze heel wat evenementen bijwonen en blijkbaar is ze daarvoor in haar oude kleerkast gedoken, want op zeker drie gelegenheden was ze te zien in een ontwerp dat ze eerder al droeg.

Het gaat onder meer om een creatie van Esteban Cortazar uit 2015 die ze droeg op de openingsavond van het filmfestival, een geborduurd topje van Alexander McQueen dat ze al aanhad voor de BAFTA’s in 2016 en een pak van Acne Studios uit 2018. Op die manier wil ze haar steentje bijdragen aan een duurzamere modewereld, legt styliste van de sterren Elizabeth Stewart uit op Instagram.

“Het is chique om in herhaling te vallen”, schrijft Stewart. “Cate Blanchett heeft besloten om enkele van haar meest gekoesterde looks te dragen op het Filmfestival van Venetië dit jaar. Om het met haar woorden te zeggen: mooie dingen kunnen voortkomen uit duurzaamheid.”

Naast het promoten van meer duurzaamheid zal de 51-jarige actrice alle kledingstukken die ze draagt op het filmfestival doneren aan een veiling die wordt georganiseerd door Chic Relief, het goede doel dat werd opgericht door Stewart. De opbrengst zal onder meer gaan naar UN Women. Ook outfits van andere sterren zullen er onder de hamer gaan.