Goed nieuws voor wie nu al last heeft van de herfstblues, want vanaf volgende week tapt het weer opnieuw uit een (hoog)zomers vaatje. Maandag en dinsdag halen we in Limburg mogelijk zelfs dertig graden.

Hoewel het de voorbije dagen in principe prima septemberweer was, voelt het na die intense hittegolf in augustus voor heel wat mensen vandaag aan alsof de herfst al in het land is. “Maar daar komt na ...