Een groep van drie toeristen is vrolijk aan het parasailen boven de zee in Kroatië. De parachute wordt getrokken door een speedboot maar plots breekt de kabel die de boot en het valscherm verbinden. Ze toeristen filmen zichzelf terwijl er de zee in storten. De val verloopt gelukkig rustig maar er heerst paniek wanneer het trio in het water plonst. Er vielen geen gewonden.