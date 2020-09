Voor alle duidelijkheid: fans zijn niét welkom op hellingen Ronde van Vlaanderen

In juli maakte Kluisbergen al bekend geen publiek te zullen toelaten en nu hebben alle burgemeesters in de Vlaamse Ardennen officieel besloten om geen publiek toe te laten op de hellingen tijdens de Ronde van Vlaanderen, die op zondag 18 oktober op de planning staat. Ook alle feesttenten worden gebannen.

LEES OOK. Oproep Flanders Classics na beelden van Tour de France: “Kijk in je zetel naar de Ronde van Vlaanderen”

De burgemeesters willen met de maatregel toestanden als deze week in de Tour de France vermijden, waar -ondanks de coronapandemie- toch nog vele fans samentroepten om de renners aan te moedigen. Niet alle toeschouwers droegen hierbij een mondmasker en ook van afstand houden was lang niet altijd sprake.

Organisator Flanders Classics vraagt om de Ronde dit jaar thuis te bekijken. “Alles wordt uitgezonden op tv, van start tot finish. Je kan het nergens beter zien dan vanuit je zetel”, zegt CEO Tomas Van Den Spiegel. “De taferelen die we zaterdag (in de Tour, red.) hebben gezien, kunnen niet de bedoeling zijn. Het zal zeker niet de manier zijn waarop wij in het najaar onze wedstrijden organiseren.”

Twee weken voor de Ronde van Vlaanderen wordt Luik-Bastenaken-Luik gereden. Voorlopig zijn supporters nog welkom op de mythische helling La Redoute, schrijft Het Laatste Nieuws. De burgemeester van Aywaille wil eerst nog samenzitten met de gouverneur vooraleer hij een definitieve beslissing neemt.