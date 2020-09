Parijs maakt zich op voor nieuwe defilés, ook Belgische namen op kalender

Ondanks de snel stijgende besmettingscijfers in Frankrijk kan de Tour de France plaatsvinden, en dat is straks ook het geval voor de modeweek in Parijs. Ook de Belgische modeontwerpers maken zich op voor hun defilés, al zal dat anders dan anders zijn.

Van een opeengepakte frontrow met journalisten, stilisten en influencers zal er geen sprake zijn, maar de halfjaarlijkse modeweken, waar grote modelabels hun nieuwe collecties voorstellen, gaan vrijdag wel opnieuw van start. Eerst in New York, Londen en Milaan, om als vanouds te eindigen in Parijs. Momenteel nog steeds een rode zone omdat het coronavirus er actief circuleert, maar dat heeft de Fédération de la Haute Couture et de la Mode niet tegengehouden om alvast een voorlopige kalender van de modeweek te delen.

Want nadat de haute-coutureweek en de mannenmodeweek noodgedwongen digitaal plaatsvonden, zal er bij het voorstellen van de nieuwe vrouwencollecties wel opnieuw gedefileerd worden in de Franse lichtstad. Al benadrukken de organisatoren dat de modeweek, die plaatsvindt van 28 september tot en met 6 oktober, een combinatie wordt van fysieke en digitale evenementen. Welke namen voor welk format kiezen, wordt (nog) niet gespecificeerd op de kalender.

Grote modehuizen zoals Dior en Chanel, maar ook Givenchy en Balenciaga, zullen naar alle waarschijnlijkheid wel ergens een defilé plannen dat ze kunnen livestreamen en waarop een select kransje gasten welkom is. Maar Saint Laurent ontbreekt voor het eerst in decennia wel op de kalender. Het modehuis waar de Belg Anthony Vaccarello de collecties ontwerpt, had in april al aangekondigd dat ze het ritme van de modeweken voorlopig loslaat, en pas een nieuwe collectie zal tonen wanneer die klaar is.

Belgische ontwerpers

Maar op de kalender van de Parijse modeweek prijken ook de namen van heel wat Belgische ontwerpers. Onder andere Christian Wijnants, Olivier Theyskens en Ann Demeulemeester zullen hun nieuwe collectie presenteren tijdens de Parijse modeweek, hetzij fysiek hetzij in digitale vorm. En ook de naam van Dries Van Noten ontbreekt niet, ook al had hij eerder dit jaar nog vraagtekens geplaatst bij een show in september. ‘Tot het eind van dit jaar zie ik ons geen defilé organiseren. Hoe kun je een backstage met pakweg tweehonderd mensen coronaproof maken? Ondenkbaar’, klonk het deze zomer in gesprek met deze krant. Mogelijk onthult Van Noten op 30 september zijn nieuwe collectie dus met een video - net zoals bij de mannenmodeweek - al willen ze op het kantoor van het modelabel nog niets bevestigen over het gekozen format.

Bij Y/Project, dat sinds 2013 creatief wordt geleid door de Belg Glenn Martens, zijn ze er wel al uit. Het Franse avant-gardelabel zal geen defilé organiseren in Parijs, maar houdt het bij een lookbook en video om de nieuwe collectie te onthullen op 1 oktober. ‘Hopelijk kunnen we in januari wel fysieke shows hernemen’, aldus de pr-manager. Ook Martens experimenteerde in juli al eens met video, en dat pakte zeer goed uit. Door zijn modellen in de video aan- en uit te kleden, kon hij de veelzijdigheid van zijn creaties in de verf zetten, wat op de catwalk niet altijd het geval is.

Nieuwkomers

De organisatie van de Parijse modeweek kondigde eerder ook een handvol nieuwkomers aan, onder wie de New Yorkse Gabriela Hearst, maar ook het veelbelovende Ester Manas. Het Frans-Belgische ontwerpersduo Ester Manas en Balthazar Delepierre, allebei oud-studenten van de Brusselse modeschool La Cambre, werkt vanuit Brussel en werd eerder al opgemerkt door het luxeconcern LVMH. Het modelabel daagt de modeconventies uit, door kleding te ontwerpen die slechts in één maat beschikbaar is, maar wel door vrouwen met kleine en grote maten kunnen worden gedragen. Afgelopen weekend mochten ze ook het Brusselse icoon Manneken Pis kleden, in een speciaal voor hem ontworpen pakje, om hulde te brengen aan het zorgpersoneel.